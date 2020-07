Crotone, Mustacchio: "Non pensiamo alla Serie A, ma solo a vincere contro il Livorno"

Il centrocampista del Crotone Mattia Mustacchio ha parlato a Ilrossoblù.it della promozione in Serie A che potrebbe già concretizzarsi nel prossimo turno di campionato: “Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e penso lo siano tutti quanti, per fare un campionato del genere bisogna essere determinati e affiatati. Noi lo siamo stati e lo saremo e lo dimostra la crescita della squadra nel corso dell’anno. - continua Mustacchio – Livorno? È già retrocesso, ma mi aspetto una gara come le altre. Noi non pensiamo alla Serie A, mancano tre gare e abbiamo un buon vantaggio, ma dobbiamo pensare e preparare una gara alla volta. La testa ora va al Livorno contro cui dobbiamo vincere, il resto verrà da solo”.