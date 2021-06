Crotone, per l'attacco si guarda in casa Bologna: piace il giovane Musa Juwara

Il Crotone è alla caccia di rinforzi offensivi viste le probabili partenze di Simy e Messias. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il club calabrese avrebbe messo nel mirino un giovane in forza al Bologna che nell'ultima stagione ha trovato poco spazio fra i rossoblù e il Boavista. Si tratta di Musa Juwara, classe 2001, che il Bologna potrebbe far partire in prestito per permettergli di giocare con maggiore continuità.