© foto di Federico Gaetano

Le prossime saranno ore decisive per un doppio colpo in entrata in casa Crotone. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club calabrese dovrebbe definire sia l'operazione col Perugia per Mattia Mustacchio, attaccante lo scorso anno in prestito al Carpi, sia quella con il Milan per Gabriele Bellodi. Da non escludere che fra gli squali e la società rossonera non si continui a parlare anche di un altro talento emerso dal settore giovanile del Diavolo: Matteo Gabbia, promettente difensore centrale classe 1999.