© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A fine gara del match tra Padova e Crotone, a Dazn, interviene il difensore dei calabresi, Nicolas Spolli. Queste le sue parole: "Primo tempo potevamo fare la differenza, ma non ci siamo riusciti. Con l'uomo in meno abbiamo stretto i denti. Teniamoci cari questo punto. Ora pensiamo alla prossima gara e speriamo di fare bottino pieno. Abbiamo tanti scontri diretti da qui a fine campionato. La squadra è in crescita, speriamo di raggiungere l'obiettivo della salvezza, che non è semplice, ma ci crediamo. Raggiungere la salvezza sarebbe come vincere il campionato".