Crotone, Stroppa: "Giocare a porte chiuse è uno svantaggio. Entella? Ottima squadra"

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Virtus Entella che si giocherà a porte chiude per l’allarme Coronavirus. “Giocare in queste condizioni è sempre uno svantaggio, anche se siamo in trasferta. Non mi piace il calcio così perché il calcio deve aprire le porte, ma ci adeguiamo ovviamente. - continua Stroppa come si legge sul sito del club – Contro l’Entella è uno scontro diretto e come tale la gara va affrontata, sarà una partita difficilissima sapendo quali sono le nostre qualità e bisognerà cercare di vincerla, sapendo però chi abbiamo di fronte. I liguri hanno una rosa di primo livello e hanno fatto un ottimo mercato a gennaio. Sono squadra veramente importante, allenata bene, dopo l’exploit iniziale importante ha avuto un calo ma poi è tornata con uno standard di risultati e prestazioni davvero da prima della classe”.