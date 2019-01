Crotone, Stroppa: "Oggi siamo retrocessi. Ripartiamo dalle prestazioni"

© foto di Federico Gaetano

Torna la Serie B e per il Crotone c'è l'impegno allo 'Scida' contro il Cittadella. Ecco le parole di Giovanni Stroppa, tecnico degli squali, in conferenza stampa: "Dobbiamo ripartire dalle prestazioni, come quella di Ascoli dove abbiamo regalato la vittoria per delle ingenuità. Il Cittadella? E' una delle squadre più determinate e cattive del campionato per l'approccio che ha nel fare le partite. Non dovremo concedere niente ed è da qui che dobbiamo ripartire. Spolli? Da dopodomani sarà a disposizione della squadra. A questa squadra finora è mancata convinzione nei giocatori e nella ricerca di episodi. Giocatori come Spolli possono aiutare proprio in questo. Mercato? Domani abbiamo la prima finale di campionato, spero che la squadra possa essere concentrata solo su questo e non sulle sirene di mercato. Il Cittadella è allenata benissimo, ha una società alle spalle ben strutturata che sa vendere per rinforzarsi. E' una squadra che è da temere sul campo. Dobbiamo concentrarci su una cosa e una soltanto adesso: che in questo momento siamo retrocessi. Non dobbiamo pensare ad altro".