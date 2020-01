Crotone, Stroppa onesto: "Errori elementari, ripartiamo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In conferenza stampa, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha analizzato così la sconfitta maturata questo pomeriggio allo stadio Scida contro lo Spezia: "Avevo detto ieri che sarebbe stata una partita da non sottovalutare, in questa categoria non ti puoi permettere mai di abbassare la guardia. Sicuramente hanno disputato una partita migliore della nostra, purtroppo abbiamo involontariamente facilitato il compito allo Spezia sbagliando tantissimi passaggi. Il nostro fraseggio che partiva dai difensori era abbastanza scolastico, prevedibile. Per loro è stato semplice giocare d'anticipo e ripartire, tutto sommato non hanno calciato molto in porta. Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi, in settimana avevamo preparato la gara in un certo modo e non sempre in campo si riesce a trasformare un allenamento in una grande prestazione. Ripartiamo da qui e dalla buona reazione ad inizio ripresa, ho pensato anche che potessimo portarla a casa".