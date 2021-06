Crotone, Ursino: "Tantissime richieste per Messias e Simy. II brasiliano è pronto per una big"

Intervistato da Telenord il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino ha parlato del futuro di Simy e Junior Messias, protagonisti nell’ultima stagione di Serie A e destinati a salutare il club calabrese in questo mercato estivo: “Si tratta di due giocatori che hanno fatto 30 gol nell’ultima stagione di Serie A. Messias è un calciatore che può giocare in tutte le squadre di medio-alta classifica. Per me può benissimo giocare nella Juve, nel Milan o nell’Inter, mentre Simy è un attaccante con enormi margini di miglioramento che può fare tranquillamente la Serie A anche se non ai livelli di Messias, diciamo in una qualunque di media classifica. Per il primo ci hanno chiamato almeno sette squadre, mentre per il secondo cinque club. Genoa e Samp? Abbiamo rapporti ottimi con entrambe le società, con Preziosi ci siamo sentiti anche ultimamente, vediamo quello che succede. - conclude Ursino parlando del ruolo migliore per Messias - È una grandissima mezzala in un centrocampo con tre centrali, sa difendere, sa attaccate sa calciare in porta altrimenti può fare l’esterno in un tridente o il fantasista nei tre dietro un’unica punta. Ha 30 anni, ma ne dimostra 25-26 e chi lo prende fa un affare”.