Crotone, Vrenna: "Stavamo giocando benissimo. Un errore esonerare Stroppa l'anno scorso"

Il presidente del Crotone Gianni Vrenna, nel corso di un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della stagione in corso: "Virus o no, questo stop non ci voleva. La squadra stava giocando bene e soprattutto era carica a livello mentale. E questo conta moltissimo quando si sta per entrare nel momento decisivo della stagione. L'anno scorso Stroppa esonerato? Un errore mandarlo via".