Cutrufo: "Petroni mi ha chiesto di aiutarlo a Trapani, ma per ora non c'è nulla"

vedi letture

Un Trapani nel pieno caos societario, ma un Trapani che, nella persone di Fabio Petroni, sta cercando nuovi soci. Primi contatti con il presidente del Siracusa Gaetano Cutrufo, ma, come lo stesso riferisce a goalsicilia.it, al momento non ci sono possibilità: "Da qualche mese abbiamo contatti per alcune iniziative lavorative che portiamo avanti insieme, ma che non hanno nulla a che vedere con il calcio. Come tutti sapete ho una grande passione per questo sport e ho visto le partite del Trapani in casa contro l’Entella, dove è arrivata una netta vittoria, oltre che ad Empoli dove stavano vincendo anche se è finita 1-1, insomma mi hanno detto che porto fortuna (ride, ndr). Il dott. Petroni ha avuto modo di conoscermi e mi ha invitato a entrare in società. Ovviamente questa cosa mi lusinga tanto. Allo stato attuale non c’è ancora nulla, vedremo nel prossimo futuro”.