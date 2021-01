Pisa, in trasferta la prima partita del neo socio di maggioranza Knaster

Al via, alle ore 21:00, la sfida di apertura della 19^ giornata del campionato di Serie B, che opporrà Entella e Pisa.

Quel Pisa ora targato Alexander Knaster, da pochi giorni socio di maggioranza del club: sarà per lui un esordio in trasferta, a differenza di quello che fu per Giuseppe Corrado (rimasto presidente e con il 25% delle quote) il 24 dicembre 2016. Esordio casalingo, nello 0-0 contro lo Spezia.

Un avvio non negativo quello del presidente Corrado, che a margine di quella stagione pagò comunque lo scotto della scellerata gestione di Fabio Petroni, vedremo tra poco più di due ore quello che sarà per l'imprenditore anglo-russo.