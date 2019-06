Danilo Pagni: "La Salernitana può centrare la salvezza"

Fonte: Tuttosalernitana.com

Parla da tifoso Danilo Pagni nell'intervista rilasciata ieri sera a Radio MPA: "Ero presente sugli spalti all'Arechi,è stata una bella emozione. Ho ritrovato tanti amici e i tifosi mi hanno manifestato affetto. Del resto abbiamo condiviso una bella esperienza vincendo un campionato non semplice. Non voglio entrare nel merito delle scelte tecniche perchè in questo momento si rischia di essere male interpretati, dico solo che la Salernitana ha disputato il miglior primo tempo della stagione e che per entrambe non era facile preparare la gara della vita in cinque giorni. Quando non conosci il nome dell'avversario fai fatica a lavorare sul piano tattico. Il Verona conosceva perfettamente le caratteristiche del Cittadella e ci ha lavorato, invece Menichini un giorno doveva concentrarsi sul Foggia, l'altro sul Venezia,l'altro ancora era salvo. A ritorno rientrerà Domizzi, ma ci saranno tanti salernitani e i granata potranno sfruttare le ripartenze".

Pagni fa una riflessione: "Nel calcio contano tanto gli episodi e le situazioni. Vedete a Verona: un mese fa contestazione, offese e cambio di allenatore, oggi tutti in festa. Questo sport non è una scienza esatta, basta pensare alla situazione di Liverani. Lo presi a Terni ultimo in classifica dopo qualche esperienza negativa, fummo la squadra che fece più punti nel girone di ritorno battendo le prime della classe. L'anno dopo è stato disoccupato fino a dicembre, poi il Lecce ci ha scommesso e ha vinto due campionati con una rosa ricca di giocatori non certo tra i maggiori indiziati alla promozione diretta. La Salernitana, al netto di una stagione deludente, ha ancora l'opportunità di salvarsi e di ripartire per l'anno prossimo".

Infine su Lotito: "Lo conosco bene, in serie D fece cose incredibili. Ricordo che venne a Guidonia in aereo per la partita contro il Fidene, lui e Marco Mezzaroma rappresentano due garanzie sotto tanti punti di vista. Se volesse, porterebbe la Salernitana in serie A senza alcun problema. Ha dimostrato di avere le capacità giuste".