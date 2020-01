© foto di Federico Gaetano

Grande ritorno in casa Entella, con Filippo De Col che vestirà di nuovo la maglia biancoceleste. Queste le sue prime parole, rilasciate ai canali ufficiali della società: "Per me è un'emozione speciale tornare a vestire questa maglia, sono onorato: devo e voglio ripagare la fiducia che è stata riposta nei miei confronti, non vedo l'ora di dare una mano al mister e al gruppo. La trattativa è stata corta, io volevo a tutti costi tornare qua, è l'ambiente giusto per me e per valorizzare le mie caratteristiche: sono stati mesi difficili, ma mi hanno fortificato, ho lavorato su aspetti che avevo trascurato e sono mentalmente più pronto di prima".

Conclude poi: "Ho ritrovato un'organizzazione ottima, uno stadio e una squadra molto belli. Non vedo l'ora di giocare di nuovo".