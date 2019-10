De Luca: "Mi sento in dovere di restituire qualcosa all'Entella"

© foto di Federico Gaetano

L'apertura delle pagine della Serie B di Tuttosport è dedicata a Giuseppe De Luca, attaccante della Virtus Entella tornato protagonista dopo i problemi della passata stagione. "Il Cluj? I sei mesi peggiori della mia carriera, ma per fortuna adesso tutto è diverso. Sono tornato a Chiavari ed è come se non fossi mai andato via. Nel tecnico, nel presidente Gozzi, nei direttori Matteazzi e Superbi, ma anche in tutto lo staff ho trovato delle splendide persone. Tutti mi hanno aiutato a rinascere, dal primo all’ultimo. Tutti veramente. E oggi mi devo impegnare il doppio: sia perché sono un calciatore professionista, sia perché mi sento di dover restituire qualcosa alla famiglia Entella".