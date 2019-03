Dopo il successo sul Pescara per 4-1, il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha commentato: "Il Cittadella in questo momento ha ritrovato se stesso, quando giochiamo così possiamo vincere con tutte. Serve continuità, siamo tornati dentro i playoff, ma se guardiamo la classifica non possiamo sbagliare nulla - riporta Trivenetogoal.it -. Pensieri se ne possono fare, ma allo stesso tempo bisogna mettersi in testa che l’equilibrio è massimale. Per arrivare in fondo ci vuole questo atteggiamento, senza fare calcoli".