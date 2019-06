© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite delle colonne de Il Secolo XIX Matteo Matteazzi, dg della Virtus Entella, ha parlato della prima assemblea di Serie B a cui parteciperà dopo il caos della scorsa estate che impedì ai Diavoli Neri la riammissione in cadetteria: "Non credo che troveremo un clima ostile, non fa gioco a nessuno. L’Entella ha solo cercato di tutelare i propri interessi e il rispetto delle sentenze. Ma è il momento di voltare pagina, anche se c’è ancora un’udienza al Tar relativa alla richiesta di risarcimenti che deve ancora essere fissata. Piuttosto, mi aspetto un clima teso, ma l’Entella in questo caso è soltanto spettatrice di quanto è avvenuto nelle ultime settimane in serie B. Siamo pronti a ripartire nel massimo rispetto delle regole, come del resto abbiamo sempre fatto"