DG Entella: "La scelta del campo sintetico è stata vincente e si è visto"

Matteo Matteazzi, Direttore Generale della Virtus Entella, è stato intervistato dal canale ufficiale del club di Chiavari: "Le tre partite vinte nel mese di dicembre e la prima partita di gennaio sono state determinanti per crescere in consapevolezza e fiducia nei propri mezzi. Intorno a quelle vittorie stiamo cercando di costruire qualcosa di importante per il girone di ritorno. Le premesse sono buone, bisogna sempre aggiungere qualcosa: dobbiamo migliorare, ma il percorso di miglioramento è evidente"

Il campo sintetico?

"Ogni tanto sento che qualcuno storce il naso quando qualcuno deve venire a giocare a Chiavari nel nostro sintetico, ma il nostro sintetico ha sempre vinto la classifica come migliore sintetico di serie B. Lo Young Boys gioca su un manto identico al nostro e ci gioca in Europa League. Siamo molto tranquilli quando ci sono gare come quella di ieri caratterizzate dalla forte pioggia. In altri campi in erba naturale forse non si sarebbe giocato o comunque non ci sarebbero state le condizioni tecniche ottimali. Noi siamo molto soddisfatti, abbiamo un campo che offre delle grandi prestazioni"