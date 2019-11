Dg Pordenone: "Vorremmo impennata di pubblico per gara col Perugia"

Mancano due giorni al big match contro il Perugia, e in casa Pordenone si iniziano a tirare le somme circa il dato spettatori che potrà regalare la "Dacia Arena". Attraverso i canali ufficiali del club, è il Dg Giancarlo Migliorini a lanciare un messaggio alla tifoseria neroverde: "I dati attuali ci portano a fare una proiezione di poco superiore ai 3 mila spettatori, in linea con le nostre precedenti casalinghe. Con l’eccezione dei 4 mila di Pordenone-Trapani, quando avevamo invitato scuole e affiliate. Siamo al massimo storico, e da quarti in classifica ospitiamo una squadra di storia, qualità e ambizioni dichiarate di serie A. La affrontiamo con gli stessi punti e, con umiltà e determinazione, la stessa voglia di fare risultato. Una sfida difficilissima, in cui i nostri tifosi possono fare differenza, con gli abbonati come ambasciatori grazie alla promozione “Porta un amico”. Per questo confidiamo che fra domani e sabato giorno di gara, quando la biglietteria aprirà alle 13:00, tanti, tantissimi non vorranno mancare a un appuntamento così importante. La storia si scrive e si continua a scrivere tutti insieme".

