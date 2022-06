ufficiale Si separano le strade del Pordenone e del Dg Migliorini

Si separano definitivamente le strade del Pordenone e del Dg Giancarlo Migliorini: a darne l'annuncio il club neroverde.

Questo il comunicato:

"Il Pordenone Calcio comunica che il direttore generale Giancarlo Migliorini ha deciso di lasciare l’incarico al termine della stagione sportiva 2021/22.

Il presidente Mauro Lovisa, il presidente onorario Giampaolo Zuzzi, tutti i soci e le componenti del Club ringraziano il direttore Migliorini per il lungo percorso fatto insieme, in cui ha contribuito alla crescita della struttura. Migliorini è stato il riferimento organizzativo in due periodi: dal 2011 al 2017 (prima un biennio come responsabile del Settore giovanile) e dal 2019 a oggi".