Dg Spezia: "Questo campionato di 10 gare è paragonabile al Mondiale o all'Europeo"

Ai microfoni di pianetaserieb.it, è intervenuto il Dg dello Spezia Guido Angelozzi che ha fatto il punto della situazione, quando ormai la ripresa del campionato di B è sempre più imminente: "Gravina vuole far finire tutti i campionati professionistici sul campo ma gli imprevisti del virus hanno imposto la formulazione di un Piano A, B e C e questo lo ritengo giusto. In questo momento la cosa principale è partire così come sono partite le industrie. Se ci dovessero essere intoppi legati al virus la colpa non sarà di nessuno e bisognerà accettare quello che sarà. Come movimento calcio siamo in buonissime mani ossia quelle di Gravina. Il nostro obiettivo è quello di fare più punti possibili e poi vedere dove ci ritroviamo a fine campionato. Benevento a parte, le altre, dal Crotone fino al decimo posto, ci sono tutte squadre che possono aspirare sia al secondo posto che ai posti per i playoff. Sono tutte compagini attrezzate così come lo siamo noi che abbiamo una buona rosa. Questo campionato di 10 partite è paragonabile a un Mondiale o a un Europeo: chi saprà gestire meglio lo stress mentale e fisico di giocare ogni 3 giorni può aspirare a qualcosa di importante”.