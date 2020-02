vedi letture

Dg Venezia sul Coronavirus: "La squadra si allena. Pronti ad ogni evenienza"

Dal Corriere del Veneto arrivano alcune dichiarazioni del dg del Venezia Dante Scibilia in merito all'emergenza Coronavirus che ha colpito l'Italia e conseguentemente il mondo del pallone dello stivale: "Nel dubbio la squadra si è allenata, per il resto siamo in attesa perché sono decisioni che passano sopra la nostra testa. Che si giochi a porte chiuse o che non si giochi, siamo pronti a entrambe le evenienze"