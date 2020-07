Di Carlo e la Serie B: "Obiettivi? Portare il Vicenza nella parte sinistra della classifica"

Vicenza pronto fin da subito a fare parlare di se in Serie B. Ad darne conferma è il tecnico dei biancorossi Domenico Di Carlo dalle colonne di Tuttosport: “Abbiamo riconfermato gran parte di coloro che ci hanno portato in serie B, Chiaro che poi dobbiamo inserire dei giocatori esperti e giovani. E’ arrivato Meggiorini che ci aiuterà a far crescere gente come Marotta e Guerra che hanno una fame pazzesca. Chi viene qui sa che nel Vicenza si deve dare sempre più del 100% perché questo è nella storia e perché questo è ciò che i tifosi si aspettano. Obiettivi per il nuovo campionato? Consolidare la categoria provando a finire nella parte sinistra della classifica costruendo una base per guardare il futuro con rinnovato entusiasmo”.