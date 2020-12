Domani Brescia-Empoli, Dionisi: "Nessun rammarico per i punti persi". Bandinelli verrà operato

In vista della sfida di domani contro il Brescia, il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi ha commentato: "A oggi non c’è rammarico per i punti persi - riporta empolichannel.it -. Prendo tanto dall’ultima partita con la Reggiana. Nel computo generale a fine stagione tireremo le somme. Sono soddisfatto, vedo il bicchiere mezzo pieno e sta a noi riempirlo. Abbiamo margini di cresciti. Nella partita scorsa parliamo di occasione persa perché in dieci siamo riusciti a mettere quel che non abbiamo fatto un mese fa. Siamo stati vicini a vincerla con l’uomo in meno. Dovremo diventar più bravi per vincere partite più equilibrate. Dobbiamo fare di più col Brescia, squadra di valore che è tra le favorite. Alcune squadre ci aspettano e ripartono e sfruttano un episodio, come col Vicenza. Con la Reggiana siamo stati bravi a non concedere ma analizziamo le partite nei novanta minuti, non solo del primo o del secondo tempo. Cerco di distribuire bene le forze. Siamo rimasti in dieci lì e ci siamo abituati a una situazione nuova, trovando spazio anche in dieci contro undici. Ci preoccupiamo di iniziare bene le partite, ma di più di finire bene. Dobbiamo migliorare nell’approccio ma è impossibile non concedere. Abbiamo fatto meno tiri nelle ultime partite ma sempre più degli altri, dobbiamo migliorare nelle conclusioni. Il Brescia ha individualità importanti, giocavano in A e qualcuno poteva rimanerci. Noi non siamo alla ricerca di ripartenze, se c’è uno che ci vuol battere ben venga e ce la giochiamo alla pari. Vengono da una striscia positiva ma la partita di domani deve essere una spinta per noi. Domani giocherà qualcuno che nell’ultima è rimasto fuori, ma la squadra è pimpante sia fisicamente che mentalmente. Non ho rifiutato il Brescia, ho manifestato la volontà di venire a Empoli, spero di rimanere allenatore qui per molto tempo. Mi ha lusingato il loro interesse ma da subito volevo venire a Empoli".

Il sito ufficiale inoltre annuncia che il centrocampista Filippo Bandinelli si è sottoposto agli accertamenti del caso che hanno evidenziato "un distacco di un frammento cartilagineo del condilo femorale mediale". Nella giornata di domani il giocatore verrà operato a Roma.