Domani Cittadella-Spezia, Venturato: "Non cambieremo la nostra identità"

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, nella conferenza stampa pre Spezia ha parlato non solo della sfida, ma anche della difficile situazione in casa Reggiana che potrebbe falsare il campionato: “Quello che è successo a Reggio, con una squadra contagiata quasi al completo, fa impressione. Sicuramente non si sarebbe potuto giocare. Dal punto di vista sportivo ed etico sarebbe giusto che le squadre possano essere al completo o comunque in condizioni decenti, mentre così c’è il rischio che il campionato sia falsato, il contagio settimanalmente sta crescendo e in questo periodo purtroppo dobbiamo fare i conti anche con questo aspetto. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Lo Spezia ha fatto molto bene l’anno scorso ed è partita allo stesso modo anche in Serie A, verrà al Tombolato per provare a vincere, la vittoria è nel dna di questa squadra. L’esperienza che hanno avuto in questo piccolo spicchio di stagione può dare qualcosa d’importante. Abbiamo cercato sempre di avere in campo una squadra competitiva per mantenere la nostra identità, anche se giochiamo contro una squadra di categoria superiore”.

Assenti gli attaccanti Tsadjout per una lesione di primo grado ai flessori della coscia sinistra, e Tavernelli per contrattura muscolare. Out anche Branca. Questi i 23 convocati:

Portieri: Maniero, Kastrati

Difensori: Perticone, Benedetti, Adorni, Camigliano, Frare, Donnarumma, Ghiringhelli, Cassandro

Centrocampisti: Iori, Proia, D’Urso, Vita, Gargiulo, Pavan, Mastrantonio, Awua

Attaccanti: Rosafio, Grillo, Cissè, Ogunseye