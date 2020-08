Dominio Spezia al "Picco": Aquilotti avanti 1-0 sul ChievoVerona. In gol Galabinov

Squadre al riposo al "Picco". Lo Spezia, che deve ribaltare lo 0-2 del "Bentegodi" ha chiuso la prima frazione di gara avanti 1-0 sul Chievo. La partenza è di marca ligure con un cross di Bartolomei dalla destra per la testa di Galabinov che infila Semper facendo impazzire i tifosi di casa presenti fuori dalla Curva Ferrovia. Lo Spezia preme con maggiore insistenza ma non riesce la difesa clivense fino alla mezzora quando Matteo Ricci crossa per la testa di Maggiore che spedisce fra le braccia di Semper. Il Chievo non riesce ad uscire complice la pressione ligure ma il batti e ribatti in area porta Eric a tirare dal limite, trovando però la respinta della difesa ospite.

Un’occasione per parte - Il finale di primo tempo è rovente con la squadra di Aglietti che preme e trova uno spazio sula destra con Ceter ma il cross per Djordjevic è impreciso e l’azione sfuma. Sul capovolgimento di fronte Nzola avrebbe la palla del raddoppio sulla spizzata di Galabinov ma l’attaccante degli Aquilotti si fa ipnotizzare da Semper che devia in calcio d’angolo.