vedi letture

Ds Cittadella sull'allarme Coronavirus: "O si gioca a porte chiuse o il turno viene rinviato"

Dalle colonne de Il Mattino di Padova, il Ds del Cittadella Stefano Marchetti ha fatto il punto della situazione circa il possibile rinvio del match di questo weekend contro la Cremonese, a seguito dell'allarme Coronavirus: "Le ipotesi in ballo sono due e da lì non si scappa: o si gioca a porte chiuse o il turno viene rinviato. Nessuna delle due soluzioni è ideale, ma ovviamente dobbiamo tener conto dell’emergenza. Da un lato preferiremmo giocare per evitare di intasare il calendario delle prossime settimane e perché potremmo cavalcare un momento favorevole. Dall’altro non è mai bello scendere in campo senza pubblico, senza considerare i problemi logistici che si creerebbero legati ai rimborsi di biglietti".