Ds Empoli: "Manca poco per il ritorno di Zurkowski. Ricci-Fiorentina? Non ne abbiamo parlato"

Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, ha parlato dopo la visita al centro sportivo dove ha trattato alcuni affari con la Fiorentina: "Zurkowski è un giocatore che ci interessa, lo conosciamo molto bene, con la Fiorentina inoltre abbiamo un ottimo rapporto. Ogni volta che veniamo qua comunque parliamo anche di altre situazioni. La Fiorentina ha un parco calciatori interessante quindi vedremo anche in base alle nostre esigenze tecniche se ci sarà la possibilità di fare altri affari. Ricci? Per il momento non ne abbiamo parlato. Per Zurkowski credo che alla fine manchi poco a prescindere dalla volontà del giocatore che ci fa piacere perché significa che abbiamo fatto bene in questi 5 mesi, al raggiungimento dell’accordo ma ripeto i rapporti con la Fiorentina sono buoni. Ranieri e Gori? Al momento non faccio altri nomi".