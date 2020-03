Ds Perugia: "Senza ripresa del campionato impensabile mandare all'aria 30 club su 40"

vedi letture

Ospite dei canali social di GianlucaDiMarzio.com Roberto Goretti, ds del Perugia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione di stop alle competizioni sportive a causa dell’emergenza sanitaria per la pandemia di Coronavirus: “Ora bisogna aspettare, fare poche chiacchiere e attendere gli eventi preparando le varie opzioni. L’obiettivo numero uno è finire la stagione, ma tutto dipende dall’evoluzione del virus. Nel caso in cui non fosse possibile non si possono mandare all’aria 30 società su 40: sappiamo che il calcio è una delle aziende più importanti del paese e le conseguenze economiche non vanno sottovalutate”.