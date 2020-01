Ds Pordenone: "Bocalon ha caratteristiche diverse da Moreo: vedremo"

Possibile scambio tra Pordenone e Venezia sul versante offensivo, con Gaetano Monachello che si trasferirebbe in laguna e Riccardo Bocalon pronto a fare il percorso inverso. Non solo, anche l'operazione Stefano Moreo, che i friulani pensano di strappare all'Empoli.

Come riferisce trivenetogoal.it, dalle colonne del Messaggero Veneto, di tutto questo ne ha parlato il Ds neroverde Matteo Lovisa: "È una situazione in evoluzione: Bocalon ha caratteristiche diverse da Moreo, è più abile a giocare in area e sa fare il lavoro sporco. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. Prima di tutto attendiamo le mosse dell’Empoli".