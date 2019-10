© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

La Salernitana alza la voce, e lo fa, mediante il Ds Angelo Fabiani, contro la classe arbitrale. Con toni comunque pacati ed educati, il direttore granata, come riferisce tuttosalernitana.com, ha affrontato l'argomento ai microfoni di Telecolore: "Per vincere un campionato devono incastrarsi tante componenti. Avete visto a Venezia? Due legni, gol annullati, rigori non dati! Anche l'anno scorso sono successe tante cose: espulsioni esagerate, un solo penalty in tutto il campionato, rigori contro e situazioni che hanno fatto storcere il naso ai nostri calciatori. Chiarisco che non c'è nessun vittimismo nè teoria del complotto alla base del mio discorso. Il mio ragionamento è diverso. Angelo Fabiani si fa scivolare addosso certe cose e sa bene che fanno parte del calcio, purtroppo i giocatori moderni hanno una sensibilità diversa e possono risentirne psicologicamente. Contro il Chievo c'era un rigore incredibile per un fallo di mano palese, nessuno della terna ha ravvisato l'irregolarità. Di Venezia abbiamo parlato, Djuric a Livorno fu atterrato a tu per tu col portiere e stavamo 1-1. Almeno 4 episodi complessivamente contro la Salernitana: saremmo stati primi con direzioni diverse".