Luis Alberto-Lazio, tregua con vista Europa: il ds Fabiani usa la diplomazia. Siviglia sullo sfondo

Le ultime parole di Luis Alberto, che aveva anticipato la richiesta di risoluzione del contratto ricevendo la pronta replica del presidente Lotito e del ds Fabiani, non vogliono dire automaticamente rottura con la Lazio. Il Messaggero oggi in edicola parla di una "tregua con vista Europa" tanto che oggi, alle ore 18.30, lo spagnolo dovrebbe scendere regolarmente in campo al Marassi per sfidare il Genoa e contribuire alla qualificazione biancoceleste ad una coppa europea per la prossima stagione.

"Io dico sempre quello che penso e ho risposto a una domanda" il virgolettato attribuito dal giornale allo spagnolo durante il colloquio con Fabiani, che ha preferito usare la diplomazia e 'firmare' una tregua fino a fine annata. Il quotidiano precisa che il club è pronto a chiedere i danni al Mago in caso di braccio di ferro, ma questo non si dovrebbe verificare. Almeno fino all'estate: tra le pretendenti c'è soprattutto il Siviglia, chiamato eventualmente a trovare un accordo con il sempre esigente Lotito.