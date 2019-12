E' del Benevento il miglior risultato della Serie B

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Era la 4^ giornata del campionato di B, e l'Ascoli centrava, al "Menti" di Castellammare di Stabia, quello che per lungo tempo sarebbe rimasto il miglior risultato di tutta la categoria: i bianconeri espugnarono la Campania battendo 1-5 la Juve Stabia.

In questo turno della stagione, il 15°, il Benevento ha però fatto uno step in più: ha siglato gli stessi gol dei ducali, ma senza subirne. E' quindi il 5-0 interno dei sanniti contro il Trapani il miglior risultato della Cadetteria.

Quello che adesso è da battere.