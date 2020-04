Emergenza Coronavirus. Cosenza, l'appello di Schiavi: "Aiutiamo chi è in difficoltà"

Il difensore del Cosenza Raffaele Schiavi intervistato da Pianetaserieb.it ha parlato del momento che sta attraversando l'Italia e del suo impegno per aiutare chi è in difficoltà: “Questo è un momento difficile per tutti, bisogna risolvere questo problema e poi si potrà parlare di calcio. Purtroppo ogni giorno muoiono tante persone non solo in Italia, a nel mondo. Mi auguro che il Governo faccia qualcosa anche per aiutare le molte famiglie in difficoltà, che non riescono ad arrivare a fine mese. Io con la mia azienda di famiglia abbiamo deciso di dare una mano contribuendo all'iniziativa del Comune di Cava de' Tirreni per aiutare le famiglie in difficoltà donando generi alimentari che la protezione civile poi provvederà a distribuire. Chiedo a tutti coloro che possono di aiutare chi ha meno, di donare nelle proprie possibilità. - continua Schiavi provando a parlare del calcio – Ci alleniamo a gruppetti di dieci con il preparatore, sempre in videochiamata. Lo facciamo ogni giorno alternando sedute atletiche a sedute di forza. Se si dovesse riprendere, però, credo sia necessario un piccolo richiamo di preparazione perché, ad oggi, siamo fermi da 20 giorni. Credo che si tornerà a giocare con il campionato che finirà a giugno o luglio, vogliamo lottare e conquistare la salvezza”.