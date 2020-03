Emergenza Coronavirus. Il bel gesto di Stefani (Pordenone). Casa a disposizione dei medici

Nelle scorse settimane il capitano del Pordenone Mirko Stefani aveva messo a disposizione la propria casa di Jesolo per i medici e il personale sanitario del Covid Hospital della cittadina veneta. Un'offerta che non è passata inosservata tanto che l'Ulss 4 Veneto Orientale ha deciso di prendere al balzo l'occasione e già nelle prossime ore farà entrare i primi medici arrivati da fuori regione nell'appartamento. Lo ha comunicato il direttore generale della Ulss Carlo Bramezza ringraziando il calciatore neroverde: “Vogliamo ringraziare il calciatore e la sua famiglia, - si legge su Sportmediaset - perché permettono al personale di avere a disposizione un immobile nelle vicinanze dell'ospedale, garantendo così il doveroso riposo quando finiscono i turni in corsia". L'appartamento sarà ceduto in comodato d'uso gratuito all'azienda sanitaria.