ufficiale Pordenone, sollevati dall'incarico mister Stefani e il suo vice Toffolo

"Il Pordenone Calcio comunica di aver sollevato mister Mirko Stefani dall’incarico di allenatore della Prima squadra. Insieme al tecnico è stato sollevato dall’incarico di allenatore in seconda mister Andrea Toffolo". Con questa nota il club friulano ha annunciato la nuova svolta sulla panchina a due gare dalla fine della stagione regolare. Alla guida dei Ramarri ora dovrebbe tornare quel Domenico Di Carlo

esonerato un mese fa proprio per far posto a Stefani.