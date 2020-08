Empoli, Accardi: "Cerchiamo un terzino. Zurkowski? Abbiamo la volontà del giocatore"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Alessio Dionisi quale nuovo tecnico dell'Empoli, il ds dei Toscani Pietro Accardi ha parlato di mercato: "Abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo fare e siamo già in contatto con alcune società per andare a fare i nostri primi movimenti - si legge su PianetaEmpoli.it -. Siamo alla ricerca di un terzino sinistro da poter mettere dentro lo scacchiere. Poi cerchiamo anche una mezzala ed in questo senso mi posso spendere anche di più visto che noi, e questo ci gratifica molto, abbiamo la volontà di Zurkowski di poter tornare in azzurro e per questo stiamo facendo quanto possibile".