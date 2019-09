Empoli, Bucchi: "A Crotone voglio una squadra che giochi di voglia"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Lunga trasferta quella che attende l'Empoli, impegnato domani sul campo del Crotone. A parlare del match è mister Cristian Bucchi: "Il coefficiente di difficoltà è altissimo, ma non solo per l'avversario, ma perché la categoria presenta proprio tante difficoltà: il Crotone è forte a livello collettivo e individuale, lavora assieme dallo scorso anno per 8 undicesimi, per me è una compagine di altissimo livello. Tutti dovremo dare il massimo, noi e loro, per superarsi. Durante la sosta abbiamo lavorato molto, voglio una squadra propositiva che gioca senza timore, con il secondo tempo di Verona che deve essere messo alle spalle: voglio una gara a viso aperto, per cercare di vincere, solo negli ultimi minuti si può eventualmente preservare il risultato. Adesso voglio anche il salto di qualità, chiaramente senza snaturarci".

Andando poi più nel dettaglio: "Dobbiamo portare avanti un discorso tattico, un sistema di gioco che è identificato nel 4-3-1-2, che deve essere elastico nelle due fasi, dobbiamo essere bravi a interpretare ogni singolo momento della gara. Dobbiamo sempre avere noi la soluzione adatta, loro, inteso come Crotone, di sicuro hanno meno pressioni, ma voglio vedere i miei che giocano come una squadra forte: quando ci sono valori in campo non si gioca col braccino, ma di voglia".

Sulla squadra: "Mancuso non è al top, ma sta sicuramente meglio da prima della sosta: è rientrato in gruppo, dovrà ancora convivere un po' di tempo con questo fastidio, ma è più sereno. Sono poi felice dei tanti Nazionali, vuol dire che la qualità la abbiamo, ma purtroppo tanti ragazzi non si sono potuti allenare con noi. A ogni modo io mi porto dietro qualche dubbio, è bene averli, ho davvero tante soluzioni da poter sfruttare".