© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Cittadella, il tecnico dell'Empoli Cristian Bucchi ha così analizzato la vittoria dei suoi nel pomeriggio del Castellani: "Non meritavamo di pareggiare per quanto fatto nel primo tempo e anche per quanto visto un po' più avanti. Noi in questo momento siamo quelli che aspettano l'avversario nel momento cruciale, dobbiamo diventare quelli che prendono l'avversario. Il dialogo con Brignoli? Noi proviamo delle uscite, e siccome aveva provato 5-6 palloni tutti su Romagnoli gli ho chiesto di cambiare la giocata - ammette Bucchi -. All'inizio non ha capito, poi fortunatamente sì. Dobbiamo trovare maggior minutaggio possibile, poi ovviamente ci sono momenti in cui soffri come a Crotone perché hanno approcciato meglio di noi. Dobbiamo essere più sbarazzini, più sicuri e più vogliosi. Fisicamente stiamo migliorando e ci conosciamo sempre di più".