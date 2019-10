© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

L'Empoli pareggia 1-1 contro la Cremonese. A Radio Lady parla l'allenatore dei toscani, Christian Bucchi. Ecco quanto riportato da Empoli Channel.it: "I ragazzi hanno fatto bene. Dopo il primo tempo sembrava una partita in cui potevamo arrotondare. Siamo ripartiti bene ma ce la siamo complicata da sola, abbiamo perso la marcatura in area sul gol. Abbiamo patito la loro struttura, abbiamo provato a aggirarli ma si chiudevano molto dopo aver provato una prima pressione. Non avevamo peso specifico in area ma abbiamo creato comunque qualche occasione da gol. Per bravura della Cremonese non siamo stati capaci di sfruttare l’uomo in più. Il pari muove la classifica, ci rammarica che giocavamo bene e eravamo avanti. Lo prendo comunque bene, non credo sia possibile vincerle tutte”.