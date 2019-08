Empoli, Bucchi: "Voglio vedere umiltà: senza, si rischia troppo con tutti"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Conferenza stampa pre gara in casa Empoli, con mister Cristian Bucchi che ha parlato alla vigilia dell'esordio in campionato contro la Juve Stabia: "Arriviamo vogliosi e curiosi, c'è voglia di iniziare dopo le gare di Coppa perché da domani i punti peseranno e ci saranno ostacoli nuovi da fronteggiare: mi aspetto di vedere una squadra, la mia, che sia un po' più avanti rispetto alle due precedenti uscite, soprattutto perché davanti a noi ci sarà un avversario interessante che, come le neo promosse, ha un carico di entusiasmo notevole, gioca un buon calcio ed è allenato da un grande mister che ha saputo dare una certa identità alla squadra. La Juve Stabia ha dato continuità, dal punto di vista pratico parte avvantaggiato, perché la metodologia conta, l'aver un'ossatura su cui aggiungere qualcosa è importante. Dovremmo stare attenti, io voglio vedere qualità e intensità ma soprattutto umiltà: senza quella si può perdere con chiunque".

Nota poi generica sul torneo, prima ancora di addentrarsi al match: "Abbiamo voglia di fare un campionato importante, non possiamo nasconderci, ma guardando gli organici di questa B ci sono almeno 10 squadre che possono giocarsi la promozione in A, e alcune di queste partono già da un anno di B, e hanno di conseguenza cambiato meno di noi. Ma dobbiamo pensare a noi stessi, la classifica dipenderà da noi. Se guardiamo ai precedenti campionato cadetti, chi fa un gran campionato ha una squadra, nel senso di unione, e noi siamo su un buon livello: dobbiamo però bruciare un pochino le tappe per diventarlo ancora di più".

Andando poi sul mercato: "Spero di non aspettarmi sorprese, sono felice dell'organico che abbiamo, la società ha operato bene e in tempi brevi, nonostante una retrocessione che complicava le cose. Io spero solo che nessuno sia tentato da altro, spererei che il mercato chiudesse tra un paio di minuti, ma va bene così".

Parlando invece della possibile formazione, nessuna nota particolare: "Oltre allo schema tattico, volevo dare continuità a un gruppo, per bruciare le tappe non si può mescolare troppo. Chiaro che il gruppo non è intoccabile fino alla fine, ma a oggi tutti quelli che hanno lavorato sono a un buon livello. Nella rifinitura, però, abbiamo avuto qualche acciacchino, io mi prendo ulteriore tempo per valutare il da farsi. L'importante è avere la voglia e la forza di andare a prenderci questa partita".