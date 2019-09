Empoli-Cittadella, i convocati di Venturato: tre le defezioni

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Dopo la rifinitura mattutina, in vista della partenza verso Empoli, il tecnico del Cittadella Venturato ha reso noto la lista dei 22 convocati per il match di domani. Il tecnico, in occasione di questa 4^ giornata, non potrà contare sugli infortunati D’Urso, Ghiringhelli e Frare.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Maniero, Paleari

Difensori: Adorni, Benedetti, Camigliano, Mora, Perticone, Rizzo, Ventola

Centrocampisti: Branca, Bussaglia, Gargiulo, Iori, Pavan, Proia, Vita

Attaccanti: Celar, De Marchi, Diaw, Luppi, Panico, Vrioni.