Empoli, Corsi: "In 10 anni fatte tante cose belle, ma il presente è diverso"

© foto di Federico De Luca

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha tracciato un bilancio, come si legge sul sito del club, degli ultimi 10 anni alla guida del club toscano fra luci, ombre e sguardo al futuro: “Non mi sento dell’umore adatto per celebrare quello che è stato, tutte le cose belle accadute in questi 10 anni. Se mi guardo indietro mi accorgo che sono state tante, ma il presente è diverso e l’importante ora è costruire il futuro. Lo scorso maggio siamo retrocessi tra gli applausi, dei nostri tifosi, e gli apprezzamenti di tutta Italia. È stata, probabilmente, la squadra più forte della storia dell’Empoli, basta vedere dove giocano oggi quei calciatori. Questa caduta ci ha costretto a rinnovare profondamente e il rinnovamento non sta pagando. Eravamo convinti di poter vivere una stagione diversa. Ma il calcio è una strana bestia Quasi 30 anni di presidenza mi hanno insegnato che anche nei periodi migliori bisogna prepararsi al peggio, a quelli come stiamo vivendo adesso”.

Il primo ricordo - “Empoli-Vicenza 3-2. È stato sicuramente un momento terribile per quello che abbiamo rischiato. E anche se poi il Vicenza venne ripescato, cosa che sarebbe successa anche a noi, quella partita è una sorta di Italia-Germania 4-3 per ogni empolese, la partita del secolo”.

Le altre gare indimenticabili - Il derby vinto in casa con la Fiorentina dopo 30 anni, i successi a San Siro, la trionfale cavalcata in Serie B con Aurelio Andreazzoli nel 2018”.

Da Sarri ad Andreazzoli - “Sarri? Ricordo ancora quando Marcello Carli mi disse: “Parlaci, ti piacerà”. Aveva ragione. Maurizio mi piacque subito e mi piace ancora. Con lui abbiamo vissuto tre stagioni incredibili con un grande calcio, una finale playoff persa, una promozione e una salvezza. Poi le strade si sono divise, ma tra noi c’è sempre un rapporto speciale. A livello umano. Vederlo oggi alla Juventus mi rende fiero. Martusciello? La retrocessione del 2018 fu una ferita, è vero, ma la verità è che la squadra non era granché e che dilapidammo un cospicuo vantaggio più per colpe nostre, della società, che sue. Giampaolo? Altra persona che seguo sempre con grande affetto. Mi è dispiaciuto che al Milan non sia andata bene, ma non credo che si possa imputare qualcosa al mister. È un ottimo allenatore e un grande uomo. E vi garantisco che anche lui si sente sempre molto vicino all’Empoli”.

Il futuro - “Per come sto oggi non saprei. 10 anni mi sembrano lunghi e impegnativi. Magari, nei prossimi, salterà fuori una soluzione migliore per l’Empoli. Stadio? Speriamo. C’è stato uno stop non dovuto alla nostra volontà (i problemi della Pessina Costruzioni, ndr) e ora stiamo cercando nuove soluzioni. Qualcosa ci è stato prospettato anche negli ultimi giorni. Vedremo”.