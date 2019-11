© foto di Federico De Luca

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato in conferenza stampa presentando il nuovo tecnico Roberto Muzzi spiegando i motivi del cambio: “Ci sono stati dei giorni difficili fra la preoccupazione per la squadra e il dispiacere di prendere certe decisioni. Quella di chiamare Roberto Muzzi ci è sembrata quella più giusta perché pensiamo che abbia le conoscenze giuste per mettere le mani su una situazione non soddisfacente. Lo abbiamo verificato nei tre mesi svolti da collaboratore e cresciamo sia la persona giusta. Per noi si tratta di una scommessa, ma fino a un certo punto, perché sappiamo come lavorerà e sono convinto che dopo due o tre allenamenti i giocatori si convinceranno della sua bontà. - continua Corsi come riporta Pianetaempoli.it - Mercato? Questi giocatori sono i giocatori più bravi che ci possono essere, avranno i loro pregi e difetti e starà al mister di dare il meglio. Poi quando si arriva al 30 dicembre si aprirà un percorso, se sarà possibile intervenire. La sensazione è che diversi giocatori non abbiano dato il meglio di sé ed è questa la cosa primaria da affrontare”.