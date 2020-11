Empoli, Dionisi: "A Cittadella forse non saremo in grado di giocare bene". I convocati

vedi letture

“Sarà una sfida difficile per tutti, non credo che loro si snaturino per affrontarci. Sarà un bel test e dovremmo essere bravi ad approcciarci a una sfida in cui forse non saremo in grado di giocare bene": questo il pensiero di Alessio Dionisi, tecnico dell'Empoli, espresso nella conferenza stampa alla vigilia del match in casa del Cittadella.

A livello di organico, però, il trainer azzurro potrà di fatto contare sulla maggior parte della sua rosa, eccezion fatta per gli infortunati Damiani e Moreo e gli indisponibili Zappella e Casale.

Questo l'elenco dei 23:

PORTIERI: Brignoli, Furlan, Pratelli

DIFENSORI: Cambiaso, Fiamozzi, Nikolaou, Parisi, Pirrello, Romagnoli, Terzic, Viti

CENTROCAMPISTI: Asllani (numero 13), Bajrami, Bandinelli, Haas, Ricci, Stulac, Zurkowski

ATTACCANTI: Baldanzi, La Mantia, Mancuso, Matos.