Empoli, Dionisi: "Bella risposta dopo Venezia. Moreo? Forse ci sarà già contro il Cittadella"

Alessio Dionisi, tecnico dell'Empoli, ha parlato nel post partita del successo sulla Reggina ai microfoni di Radio Lady: "Dovevamo dare continuità di prestazione, anche a Venezia avevamo provato ma dovevamo fare di più. L'atteggiamento è stato quello giusto sempre. La prestazione è stata positiva, il risultato credo sia meritato. Andiamo alla sosta contenti di quanto fatto finora. Oggi do tanto merito all'Empoli, abbiamo battuto un avversario importante. L'approccio è stato giusto, anche durante la settimana ci siamo comportati bene.

Sulla gara: "Abbiamo lavorato ai fianchi la Reggina. Forse nel primo tempo non siamo stati efficaci, ma nella ripresa siamo andati avanti e si è aperta la partita. Abbiamo concesso poco, dobbiamo concedere meno possibile perchè poi le partite rimangono in bilico ed è più facile vincerle. Matos ha giocato bene e ha fatto gol, Olivieri è entrato e ha segnato. L'atteggiamento di squadra è positivo, straordinario. Anche La Mantia si è scaldato 40 minuti, ha giocato poco ma con la testa giusta e ha esultato".

Sul momento: "Dobbiamo crescere. Abbiamo già assaporato a Venezia una gara diversa, non siamo stati bravi a portarla sui binari in quella circostanza. Oggi abbiamo risposto bene, sono contento della sosta perchè recupereremo La Mantia, Zurkowski e Moreo, sperando di avere quest'ultimo a Cittadella. Sarà un peccato avere giocatori in nazionale, ma se vanno allora siamo contenti. Peccato anche non avere tifosi allo stadio, non ci lamentiamo perchè la situazione è grave, ma sono fiducioso".