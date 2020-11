Empoli, Dionisi: "Ci siamo disuniti nel finale e non deve succedere"

vedi letture

ll tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di Radio Lady dopo il pareggio contro il Vicenza: "Faccio i complimenti al Vicenza, ci hanno creduto e sono stati bravi. Siamo andati sotto immeritatamente, abbiamo macinato gioco. Devo rimproverare poco, abbiamo sbagliato nelle situazioni decisive e non è poco. Abbiamo ampi margini di miglioramento e dobbiamo crederci, non sbagliamo perché siamo giovani ma perché vogliamo migliorare. Sono due gare che ci complichiamo la vita nel finale - riporta empolichannel.it -. Se superiamo questo da squadra, ce la facciamo. Non dimentichiamoci da dove siamo partiti, forse siamo dove meritiamo e abbiamo anche un po’ meno. Non posso rimproverare nulla alla squadra. Abbiamo fatto molto contro una squadra che si è difesa. Ci siamo disuniti nel finale e non deve succedere. La Mantia è importante, ma anche gli altri. Cerco solo di valorizzarlo ma si valorizza da solo. Posso scegliere tra un parco attaccanti ottimo e lui non aveva la condizione al massimo. Oggi hanno giocato Cambiaso e Parisi, dobbiamo continuare così. Non vedo ostacoli se ci crediamo, tranne noi stessi. Siamo lì, dobbiamo cercare di dar fastidio e migliorare l’Empoli dell’anno scorso. Dobbiamo essere più bravi a cercare di non dover sempre riprendere le partite, è successo molte volte. Abbiamo preso troppi gol nelle ultime sfide e dobbiamo migliorare. Non solo la linea difensiva, ma tutta la squadra. Col Pordenone sarà ostica, loro sanno attaccare e danno fastidio quando la palla la hanno gli altri".