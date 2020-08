Empoli, Dionisi può sfumare. L'alternativa è il ritorno di Andreazzoli

L'Empoli vede allontanarsi la fumata bianca per Alessio Dionisi. Il Venezia infatti è pronto a liberare il tecnico solo a fronte di un indennizzo da parte dei toscani, un particolare che sta frenando il trasferimento anche se l'Empoli spera entro lunedì di sbloccare tutto. Se così non dovesse essere, come riporta Il Coriere del Veneto, gli azzurri potrebbero virare su una vecchia conosceza come Aurelio Andreazzoli.