Empoli, Gazzola: "La rosa ampia e di qualità ci aiuta. Ma serve anche testa"

Come riferisce pianetaempoli.it, nel corso di una trasmissione sportiva sull'emittente toscana Antenna50, è intervenuto il difensore dell'Empoli Marcello Gazzola: "Durante il lockdown ci siamo allenati come potevamo, la società ci ha messo a disposizione delle cyclette ed eravamo sempre in contatto con i preparatori atletici. Certamente, tra virgolette, questo stop mi ha permesso di rimettermi completamente. Ero già guarito ma il tempo in più è stata una manna dal cielo. Purtroppo ho avuto questo infortunio al tendine di Achille, ero arrivato qui con grande voglia e mi è dispiaciuto molto perché non ho potuto dare una mano ai miei compagni. Ho scelto di fare la riabilitazione post-infortunio qui a Empoli perché volevo stare a contatto con i ragazzi e con la società, ho ulteriore voglia".

Andando poi alla ripresa del torneo: "La testa? Sarà fondamentale, così come sarà l’aspetto fisico. Dovremo arrivare al 20 giugno a essere pronti fisicamente tenendo conto di inattività e caldo, ma anche dal punto di vista mentale devi riattaccare subito la spina, dovremo essere bravi in questo. Il mister sta battendo su questo tasto, senza il quale è difficile andare avanti. È un’occasione importante per tutti, abbiamo la possibilità di toglierci delle soddisfazioni perché la squadra secondo me è molto forte. La rosa ampia e di qualità è un fattore che ci aiuta. Abbiamo a disposizione due squadre forti per la categoria, è un vantaggio ma poi occorre far parlare il campo. Se non arriviamo a quella data con la mentalità giusta e fisicamente pronti sarà inutile avere una squadra sulla carta forte".

Chiude poi con gli obiettivi: "Di questi discorsi sinceramente non ne abbiamo fatti, cerchiamo solo di mettere benzina nelle gambe focalizzandoci sulla ripresa. Si gioca per vincere, è chiaro, ma certi discorsi li faremo più avanti".