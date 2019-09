Empoli, i voti al mercato: una fuoriserie per Bucchi. Per tornare in Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I toscani hanno venduto tanto, e bene, e acquistato giocatori funzionali al progetto per risalire subito in Serie A. Sono così arrivati Laribi sulla trequarti e un centrocampo nuovo di zecca con Stulac, Dezi e Bandinelli. In avanti Caputo è stato sostituito da Mancuso, reduce da un’ottima annata a Pescara, mentre in difesa Balkovec è un terzino di spinta molto interessante. Fra i pali c’è Brignoli, portiere d’esperienza e affidabilità.

Il colpo: Leonardo Mancuso sulle ore di Ciccio Caputo. A lui l’Empoli chiede i gol per tornare immediatamente in Serie A. Un’occasione da sfruttare per il giocatore, di proprietà della Juventus, che potrebbe così finalmente coronare una lunga gavetta.

L’allenatore: Empoli è terra che ha esaltato le caratteristiche di tanti tecnici importanti (Giampaolo e Sarri per fare due esempi) e Cristian Bucchi spera essere il prossimo. Dopo l’ottima stagione al Pescara ebbe l’occasione in Serie A con il Sassuolo, ma le cose non andarono per il verso giusto. Ora l’ex Benevento spera di conquistare la massima serie sul campo per poi restarci.

Acquisti: Nikolaou (Olympiacos), Piscopo (Genoa), Laribi (Hellas Verona), Mancuso (Juventus), Bandinelli (Sassuolo), Frattesi (Empoli), Brignoli (svincolato), Moreo (svincolato), Pirrello (svincolato), Cannvò (svincolato), Dezi (Parma), Stulac (Parma), Meli (Pistoiese), Balkovec (Hellas Verona), Bajrami (Zurigo), Merola (Inter), Gazzola (Parma)

Cessioni: Krunic (Milan), Di Lorenzo (Napoli), Pucciarelli (Chievo), Fenderico (Colligiana), Zappella (Piacenza), Uçan (Alanyaspor), Marcjanic (Wisla Plock), Terracciano (Fiorentina), Plescia (Renate), Caputo (Sassuolo), Pejovic (Lokomotiva Zagabria), Ricchi (Ravenna), Canestrelli (AlbinoLeffe), Perretta (Arzignano), Giacomel (V. Verona), Cutro (V. Verona), Seminara (Pianese), Bennacer (Milan), Imperiale (Piacenza), Lollo (Venezia), Piu (Arezzo), Picchi (Arezzo), Benucci (Arezzo), Damiani (Carrarese), Mraz (Brondby), Jakupovic (NK Domzale)

Voto: 8

Empoli (4-3-1-2): BRIGNOLI; Veseli, Maietta, Nikolaou, BALKOVEC; BANDINELLI, STULAC, DEZI; LARIBI; La Gumina, MANCUSO. Allenatore: Bucchi (nuovo)