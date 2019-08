© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Il futuro del giovane portiere Gabriel Meli sarà lontano da Empoli dopo il rientro in gruppo di Perrucchini. Il giocatore, come riporta Pianetaempoli.it, si trasferirà in prestito all’Albinoleffe per giocare con continuità. I bergamaschi infatti avrebbero battuto la concorrenza della Virtus Francavilla.